Олимпийский чемпион выступил против участия россиян в Играх без флага

"Международный олимпийский комитет ставит неприемлемые условия. Спортсмены должны уважать себя и страну, мы не должны ехать на таких условиях на Олимпийские игры. Они отличаются от того, что было на Играх в Пхёнчхане и Пекине, сейчас они используются для политической борьбы. Я не поддерживаю спортсменов, которые хотят туда ехать", - сказал Девятьяров.