Американская биатлонистка несколько лет подвергалась домогательствам

Американская биатлонистка Джоан Рид несколько лет подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего сервисмена. Об этом сообщает норвежская газета VG со ссылкой на расследование Американского центра безопасного спорта.

Расследование проводилось в течение 18 месяцев. По его итогам было доказано, что сервисмен, чье имя не называется, несколько раз подвергал Рид насильственным домогательствам.