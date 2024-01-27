Норвежка Киркеэйде выиграла гонку преследования на ЧЕ, Кузьмина стала 39-й

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсменка допустила по ходу дистанции два промаха на огневых рубежах и финишировала с отрывом в 11,1 секунды над ставшей второй норвежкой Эмили Калкенберг. Замкнула тройку лидеров представительница Франции Осеан Мишлон, которая уступила Киркеэйде 27,1 секунды. Серебряный и бронзовый призёры гонки также дважды ошиблись на стрельбе.