Умер бывший тренер олимпийских чемпионок по биатлону Домрачевой и Дафовской

Бывший тренер сборных Белоруссии и Болгарии по биатлону Николай Захаров скончался в понедельник на 78 м году жизни, сообщил «Матч ТВ» руководитель пресс службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

© Федерация биатлона Болгарии

Под его руководством Екатерина Дафовска, которая сейчас возглавляет Федерацию биатлона Болгарии, выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

В сборной Белоруссии специалист работал в 1990 е и 2000 е годы. Именно Захаров в 2004 году предложил Дарье Домрачевой сменить спортивной гражданство и перейти в белорусскую команду. В составе сборной Белоруссии она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.