Устюгов ответил, соскучился ли по выступлениям на Кубке мира

«Нет. Соскучился по тренеру Маркусу Крамеру, с которым много лет работал, по тому коллективу. Перед Олимпиадой мы готовились с итальянской командой. Это Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани, их физиотерапевты, сервисмены. Такая у нас была хорошая команда. Вот по Маркусу сильно соскучился. Он до сих пор пишет мне тренировочные планы, корректирует в каких-то моментах мою подготовку дистанционно. Это реально тот человек, который внёс в российские лыжные гонки свою лепту», — приводит слова Устюгова газета «Республика».