Союз биатлонистов России учредил трофей в память Анфисы Резцовой

— Кубок Анфисы Резцовой, как ранее Кубок Александра Привалова, будет ежегодно разыгрываться в рамках чемпионатов России — он будет вручаться победителям спринтерских гонок у мужчин и женщин. Аналогично на чемпионате России три последних сезона за победу в индивидуальных гонках у мужчин и женщин вручается Кубок Александра Привалова, — говорится в сообщении.

Анфиса Резцова выигрывала золото и серебро в соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпийских играх 1988, а также одержала три победы на чемпионатах мира. В биатлоне спортсменка выигрывала золото на Играх 1992 (в спринте) и Играх 1994 (в эстафете), а также становилась серебряным призером мирового первенства.