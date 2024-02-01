Xinhua: советский лыжник помог Китаю добиться успехов в зимних видах спорта

Шестьдесят пять лет назад заслуженный мастер спорта СССР Василий Нагибин помог Китаю построить первый горнолыжный комплекс и заложил основы зимних видов спорта в этой стране. О том, как приезд советского лыжника помог Китаю, рассказало издание Xinhua.

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По данным издания, первая горнолыжная база была построена в провинции Цзилинь, в районе гор Чанбайшань. В настоящее время в этом месте расположен популярный горнолыжный курорт Ваньфэн Тунхуа.

Заслуженный мастер спорта Советского Союза Василий Нагибин приехал из Екатеринбурга в Китай в 1959 году. Ему был 51 год, но китайские ученики российского тренера вспоминают, что выглядел он лет на 30.

Советский специалист забраковал места для строительства горнолыжной базы, которые были выбраны его китайскими коллегами. В итоге решено было построить объект в Тунхуа.

«Строительство горнолыжной базы началось весной того же года, а в эксплуатацию она была введена в 1960 году. Ее назвали горнолыжным комплексом Цзиньчан, так как она находится в одноименном поселке», — рассказал глава Центра по управлению зимними видами спорта городского округа Тунхуа Сун Цзилянь.

По его словам, на этой базе тренировались многие чемпионы страны, чемпионы Азии и участники зимних Олимпийских игр, что заложило прочный фундамент для развития зимних видов спорта в КНР.

Бывший член команды Тунхуа по лыжным гонкам 79-летний Сун Чэнминь в свою очередь отметил, что Василий Нагибин не только помог основать горнолыжную базу, но и указал на технические проблемы и «учил лыжному мастерству».

«Нагибин помог Китаю добиться больших успехов в развитии лыжного спорта», — констатировал Сун Чэнминь.

Напомним, что в начале февраля 2022 года по итогам встречи в Пекине президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором отмечалось, что дружба Китая и России «не имеет границ», а в сотрудничестве двух стран «нет запретных зон».