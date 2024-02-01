Джессика Диггинс: у многих лыжников сборной США есть дополнительная работа

«Выступать целый сезон в Европе — это дорого. У многих моих товарищей по команде есть дополнительная работа, кроме лыжного спорта. Только так они могут иметь возможность проводить в Европе всю зиму. Я вижу, на какие жертвы идёт команда ради того, чтобы делать то, что нравится», — приводит слова Диггинс VG.