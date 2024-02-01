СБР намерен допустить Юрлову-Петрх до Спартакиады без квалификации

Союз биатлонистов России (СБР) намерен допустить по ходатайству Федерации биатлона Санкт-Петербурга до участия в Спартакиаде чемпионку мира в Контиолахти – 2015 Екатерину Юрлову-Перхт без выполнения условий регламента, сообщает Metaratings.ru.

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38-летняя биатлонистка в сезоне-2023/2024 приняла участие только в суперспринте и масс-старте на чемпионате России в Чайковском. Однако для допуска до Спартакиады спортсмену необходимо выполнить квалификационный норматив в спринтах на Кубке России, Кубке Содружества в Уфе и Всероссийских отборочных соревнованиях юниоров.

Спартакиада может стать одним из заключительных стартов в карьере Юрловой-Перхт. В последние два года чемпионка мира, воспитывающая уже двоих детей, неоднократно задумывалась о завершении карьеры.