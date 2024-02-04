Россельхознадзор прекратит сертификацию гвоздик из Эквадора с 9 февраля

Беспокойство из-за гвоздик. В Россельхознадзоре обеспокоены ситуацией с поставками в Россию эквадорских гвоздик через страны Европейского союза, в частности речь идет о Нидерландах, Германии, Латвии, Литве. Ведомство отправило уполномоченным органам этих стран обращения с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию этих растений в связи с выявлением в них западного цветочного трипса, сообщает ТАСС. При этом запрет на поставки пока не введен, однако в ведомстве отметили, что при продолжении поставок зараженных цветов в Россию указанными странами Россельхознадзор начнет вводить ограничения, которые могут коснуться и других видов цветов. Западный цветочный трипс — опасная болезнь растений, говорит председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов:

— В Голландии большинство собственников — это этнические голландцы, ну, грубо говоря, голландцы, они построили эти фермы — розы и гвоздики тоже. Соответственно, они все продают через голландскую биржу через свою, поэтому логистика строится через Амстердам. Но гвоздика, вы же понимаете, — это не основной цветок, это очень маленький рынок, не знаю, 1%, полпроцента, переживет страна. Это обычно на майские праздники, на 1-е, 2-е, 9 мая.

— Пойдут ли на это страны ЕС? Если нет, что будет дальше?

— Я думаю, что они откажут, не пойдут, им же зарабатывать, продавать, тем более просит Россия, отношения плохие. Откажут.

— А вот этот западный цветочный трипс сильно опасен? И чем?

— Он опасен очень. Понимаете, есть наш трипс, российский, мы его знаем, он давно, он здесь жил всегда — это его родина, и знают, как с ним бороться. А тут есть какой-то латиноамериканский, есть африканский, я даже не знаю полное название, и нет специальных средств уничтожения. Но сейчас это делается биозащита, как бы есть добрые жуки, как мы называем, хищники, которые едят этот трипс. Но этих жуков тоже надо знать, каких выращивать, поэтому комбинат посадят на карантин. Мы, лично вот я, мы очень боимся этих трипсов, они могут заразу принести на наши здоровые комбинаты. Карантин — это значит, на каждую отгрузку своя спецификация, сертификат. Это огромные затраты.

В пятницу сообщалось, что Россельхознадзор также обеспокоен ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора. Это связано с регулярным выявлением опасной, карантинной для России и стран ЕАЭС многоядной мухи-горбатки. Российская сторона просит компетентное ведомство Эквадора с 5 февраля приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений. Запрет на поставки бананов в Россию в данный момент не введен.

Комментирует генеральный директор информагентства Fruitnews Ирина Козий:

Ирина Козий генеральный директор информагентства Fruitnews «Российский рынок от эквадорских бананов зависит практически на 100%. То есть 95-98% поставок бананов, которые у нас есть в России, — это все продукция Эквадора. Соответственно, введение запрета, скорее всего, приведет примерно к тому, к чему приводил запрет, например, польских яблок. То есть продукция будет приходить какими-то окольными путями с существенным удорожанием ее для конечных потребителей. Здесь стоит отметить то, что бананы — это также порядка 20-25% из всего объема фруктов, которые потребляются в России. И, соответственно, ограничения поставок скажутся на том, какое количество витаминов, особенно в зимний период, могут себе позволить российские покупатели».

В Россельхознадзоре отметили, что если Эквадор не примет эффективных мер и вредитель будет продолжать выявляться в бананах из этой страны, ведомство будет вынуждено перейти к следующему этапу введения ограничительных мер.