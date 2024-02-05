Победитель Олимпиады в Сочи Волков вспомнил, как продал подаренную машину

Бывший биатлонист сборной России Алексей Волков рассказал «Матч ТВ», что после Олимпиады 2014 года в Сочи он сразу же продал подаренную иномарку, потому что хотел себе купить другой автомобиль.

Волков завоевал золото в эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи вместе с Евгением Устюговым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Но их результат может быть аннулирован, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляцию по делу Устюгова о применении запрещённого вещества.

— После эстафеты никакого празднования не было?

— Ну, а какие там празднования? Посидели в своем кругу, обсудили — и все. Выплеснули все эмоции на трассе. Хотелось просто лечь и расслабиться, было какое то опустошения.

— А потом отмечали? Все таки долгожданная победа в эстафете.

— Только если потом, когда были встречи с руководством в Москве.

— Тогда вручали машины. Какова судьба вашего Mercedes Benz?

— Я ее сразу же продал.

— Почему?

— Мне хотелось другую (смеется). Я взял Porsche Panamera. Перед Олимпиадой сам себе сказал: «Если возьму медаль, то куплю себе машину, какую захочу». Вот это была моя награда, тогда я себя наградил.

— Porsche до сих пор с вами?