Матыцин примет участие в «Лыжне России» в Челябинске

Министр спорта РФ Олег Матыцин выйдет на старт «Лыжни России» на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной в Челябинске, сообщает пресс служба министерства спорта.
«Лыжня России» пройдет 10 февраля. Церемония открытия начнется в 9:30 по местному времени, первые забеги стартуют в 10:00.
Ожидается, что в «Лыжне России» примут участие около 1,5 миллиона человек. Дети с 9 до 18 лет пробегут дистанцию в 5 км, взрослые — 10 км.
«Лыжня России» в 2024 году посвящена 80 летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт пройдет в Ленинградской области. Организаторами мероприятия выступают министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.