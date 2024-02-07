Матыцин примет участие в «Лыжне России» в Челябинске

Министр спорта РФ Олег Матыцин выйдет на старт «Лыжни России» на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной в Челябинске, сообщает пресс служба министерства спорта.

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«Лыжня России» пройдет 10 февраля. Церемония открытия начнется в 9:30 по местному времени, первые забеги стартуют в 10:00.

Ожидается, что в «Лыжне России» примут участие около 1,5 миллиона человек. Дети с 9 до 18 лет пробегут дистанцию в 5 км, взрослые — 10 км.