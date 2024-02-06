Стал известен состав сборной Норвегии на первую гонку ЧМ-2024 по биатлону

Стал известен состав норвежской сборной на первую гонку чемпионата мира — 2024 в Нове-Место (Чехия).

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В смешанной эстафете за Норвегию выступят Тарьей и Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, сообщает TV2.

Биатлонисты отправится в гонку под первым стартовым номером. Всего планируется участие 25 команд.

Напомним, победителем смешанной эстафеты на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) стала сборная Норвегии. Тогда на верхнюю ступень пьедестала поднялись Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Бё. Второе место заняла сборная Италии, а на третьей позиции расположилась сборная Франции.

ЧМ по биатлону пройдёт с 7 по 18 февраля.