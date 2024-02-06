Стадион ЧМ-2024 по биатлону закрыли, весь турнир под угрозой срыва

Организаторы не могут справиться с последствиями шторма.

Чемпионат мира по биатлону оказался под угрозой срыва. С воскресенья на понедельник по чешскому Нове-Место ударил шторм. Как будто у организаторов и без него было мало проблем – температура воздуха держится на отметке +10 градусов, а за пределами трассы вообще нет снега.

Гонки в таких условиях провести будет реально?

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«Я никогда не видела подобных условий»

7 февраля в Нове-Место должен начаться чемпионат мира по биатлону. Однако за день до старта главного турнира года стадион «Высочина-Арена» совсем не похож на место, где пройдёт праздник зимнего вида спорта.

Сильные дождь и ветер, обрушившиеся на чешское местечко в воскресенье вечером, повалили деревья и нанесли серьёзный ущерб стадиону. Шторм перевернул вывески, сорвал баннеры, а грязная трасса, местами даже землисто-чёрная, теперь состоит из смеси снега с ветками.

«Я никогда не видела подобных условий», – ужаснулась от состояния стадиона экс-биатлонистка, а ныне эксперт NRK Сюннёве Сулемдаль.

«Условия ужасные. Дул сильный ветер, а снег был чёрным как смоль. Плохо, что мы здесь именно сейчас. Это огромная проблема для организаторов при 10-градусной жаре. Это очень сложная ситуация», – описал картину эксперт норвежского NRK Ола Лунде.

В результате непогоды организаторы немедленно закрыли стадион на два дня, чтобы успеть восстановить трассу. Спортсменам запретили выходить на лыжню. Сейчас ведётся напряжённая работа по спасению старта чемпионата мира.

Лунде, который специально прошёлся по территории стадиона после шторма, отметил, что нахождение спортсменов на лыжне небезопасно для их здоровья.

«Сейчас это просто опасно. Мы видим деревья, которые вот-вот упадут. Это пугает, так что сейчас самое время закрыться», – заявил норвежский эксперт.

«Мы всё отменили. Стадион пострадал в результате ночной непогоды, и у нас выпало много снега. Предстоит проделать большую работу», – рассказал спортивный директор Международного союза биатлонистов Даниэль Бём.

Соревнования перенесут?

На стадионе привычная для европейских стран в последние годы картина – снег лежит полосой только на самой трассе. Организаторы заявляют, что с трассой проблем не возникнет. Через несколько часов после отмены тренировок в понедельник они начали загружать накопленный снег на места, где будет проходит лыжня.

«Снежная подошва достаточно толстая, и у нас в запасе 50 000 кубометров снега. Количество снега не является проблемой. Но предстоит проделать большую работу, чтобы обеспечить желаемые условия», – рассказал Бём.

По заявлению организаторов, двое суток – достаточный срок для того, чтобы исправить ситуацию. Однако в день старта соревнований синоптики вновь обещают ухудшение ситуации.

В Нове-Место ожидается дождливая погода, мокрый снег при относительно сильном ветре. Среди биатлонистов даже ходят слухи о переносе смешанной эстафеты со среды на четверг. Впрочем, благоприятные условия для соревнований в Чехии наступят только к выходным, но температура воздуха останется на том же уровне – +10 градусов.