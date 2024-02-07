Опубликован старт-лист смешанной эстафеты на ЧМ-2024 по биатлону

Стал известен стартовый лист смешанной эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону — 2024, который пройдёт в Нове-Место (Чехия).

7 февраля в 19:20 по московскому времени в гонку отправятся 25 команд. Сначала в борьбу за медали вступят мужчины, а на заключительных этапах дистанции борьбу продолжат стреляющие лыжницы.