Мутко вспомнил, как разрешил Легкову готовиться к ОИ‑2014 в Швейцарии

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал «Матч ТВ», как принималось решение о подготовке олимпийского чемпиона Александра Легкова к Играм 2014 года в Сочи за рубежом.

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Легков на домашней Олимпиаде завоевал золото в марафоне и стал серебряным призером в эстафете.

— Расскажите, как вы летели из Ванкувера и беседовали в самолете с Легковым. Вроде тогда возникла идея отпускать спортсменов тренироваться за рубеж.

— Мы еще в Ванкувере начали с Легковым разговор на эту тему. Сели с ним сразу после гонки в парафиновой пыли: «Ты хочешь стать олимпийским чемпионом дома?» Он говорит: «Хочу, но я делаю, что мне тренер говорит. Я все время третий, четвертый, пятый». «А что надо делать?». Саша объясняет: «Хочу поехать к этому Бургермайстеру в Швейцарию, там Колонья тренируется. Можно?» Я отвечаю: «Можно, но ты должен стать олимпийским чемпионом». Саша очень хотел завоевать золото. Я ему привел пример Вани Скобрева, с которым мы успели подготовиться к Ванкуверу. Это вообще прорыв был: дать ему работать с иностранным тренером. Но эта ставка себя оправдала.

Я общался со многими спортсменами, кто потенциально мог выступить лучше и имел перспективы в Сочи. Проговаривали так, чтобы их личные планы совпали с нашими, ведь никого же не заставишь стать олимпийским чемпионом. Легков на протяжении четырех лет практически не бывал дома. Если ты хочешь стать олимпийским чемпионом, то нужно чем то жертвовать: личным временем, здоровьем.

— Тогда было много вопросов к Александру, когда он выигрывал медали на чемпионатах мира, но при этом продолжал тренироваться отдельно. Все понимали, что это дорого. Деньги в стране, может быть, и есть, но для всех это выглядело странным, что Легков, на которого все молятся, ничего не выигрывал. Но вы в него верили до конца.

— Легков — машина. Да, сейчас он, наверное, Большунова не обыграет, хотя, возможно, сам с этим не согласится.

— Почему вы так верили, что затраты на Легкова точно окупятся в Сочи?

— В ком я был уверен, так это в Легкове. Не забывайте, что перед Олимпиадой был «Тур де Ски», где Саша приложил всех. А до этого на королевском марафоне на глазах у короля победил всех. Он был в полном порядке, считался лидером мировых лыж. Я верил в Легкова и был очень рад за него.

— После марафона на 50 км вы одним из первых поздравили Легкова. Помните те эмоции?

— Когда мы выиграли шорт трек, президент обратился ко мне при всех: «Приглашает только он. Знает, на какие соревнования надо идти». Я в следующий раз пригласил его на мужскую эстафету в лыжах.

Мне говорят: «Президент подъезжает». Спускаюсь встречать. Смотрю на табло, вижу отставание больше минуты перед этапом Легкова и думаю: «Вот позвал…».