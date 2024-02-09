Лыжница Фалеева победила в спринте на Спартакиаде‑2024

Лыжница Анастасия Фалеева завоевала золото в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших.

В финальном забеге Фалеева показала время 4 минуты 46,49 секунды, второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова (отставание — 0,83 секунды), замкнула тройку лучших Дарья Непряева (+2,96).

Это был первый комплект наград, разыгранный в рамках Спартакиады сильнейших. Соревнования по лыжным гонкам проходят в Тюмени.