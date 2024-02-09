Бабиков выиграл пролог в формате дуэльной стрельбы перед Спартакиадой

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков стал победителем пролога в формате дуэльной стрельбы перед стартом Спартакиады сильнейших в Златоусте.

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В финале Бабиков, закрывший все мишени с одним дополнительным патроном, победил Александра Поварницына. Оба спортсмена представляют команду «Короли тихого часа». Третье место занял Виктор Плицев («Одной правой»).

Ранее в женской сетке соревнований лучшей стала Любовь Калинина («Чак чак Норрис»).