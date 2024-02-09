Бабиков выиграл пролог в формате дуэльной стрельбы перед Спартакиадой сильнейших
Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков стал победителем пролога в формате дуэльной стрельбы перед стартом Спартакиады сильнейших в Златоусте.
В финале Бабиков, закрывший все мишени с одним дополнительным патроном, победил Александра Поварницына. Оба спортсмена представляют команду «Короли тихого часа». Третье место занял Виктор Плицев («Одной правой»).
Ранее в женской сетке соревнований лучшей стала Любовь Калинина («Чак чак Норрис»).
В декабре Бабиков выиграл пролог перед этапом Альфа Банк Кубка Содружества в Уфе.