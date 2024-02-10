Большунов выиграл золото Спартакиады в скиатлоне

В понедельник пройдут гонки с раздельным стартом на 10 км. Прямую трансляцию женской «разделки» смотрите с 8:35 мск, мужской — с 10:50 мск на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.