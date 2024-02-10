Большунов выиграл золото Спартакиады в скиатлоне

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Большунов преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 30,7 секунды. Вторым финишировал Илья Семиков (+1,5), тройку лучших замкнул Артем Мальцев (+3,9).
Олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Денис Спицов стали четвертым и пятым соответственно.
Большунов одержал 19 ю победу подряд в текущем сезоне.
Лыжный турнир на Спартакиаде проходит с 9 по 18 февраля.
В понедельник пройдут гонки с раздельным стартом на 10 км. Прямую трансляцию женской «разделки» смотрите с 8:35 мск, мужской — с 10:50 мск на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.