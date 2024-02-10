Биатлонистка Батманова выиграла спринт на Спартакиаде в Златоусте

Биатлонистка Анастасия Батманова одержала победу в спринтерской гонке на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Батманова без промахов на огневых рубежах преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 56,1 секунды. Серебряную медаль выиграла Виктория Сливко (+3,5 секунды; 1 промах), бронзовую — Анастасия Гореева (+5,1 секунды; 1 промах).
Биатлонный турнир на Спартакиаде проходит с 10 по 18 февраля.
В воскресенье биатлонисты выйдут на старт гонок преследования. Прямую трансляцию мужского пасьюта смотрите с 9:05 мск, женского — с 11:35 на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.