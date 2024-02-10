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Биатлонистка Батманова выиграла спринт на Спартакиаде в Златоусте

Биатлонистка Анастасия Батманова одержала победу в спринтерской гонке на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

Биатлонистка Батманова выиграла спринт на Спартакиаде в Златоусте
© РИА Новости

Батманова без промахов на огневых рубежах преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 56,1 секунды. Серебряную медаль выиграла Виктория Сливко (+3,5 секунды; 1 промах), бронзовую — Анастасия Гореева (+5,1 секунды; 1 промах).

Биатлонный турнир на Спартакиаде проходит с 10 по 18 февраля.

В воскресенье биатлонисты выйдут на старт гонок преследования. Прямую трансляцию мужского пасьюта смотрите с 9:05 мск, женского — с 11:35 на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Биатлон/Лыжи
Анастасия Батманова
Анастасия Гореева
Виктория Сливко