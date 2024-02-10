Биатлонистка Батманова выиграла спринт на Спартакиаде в Златоусте

В воскресенье биатлонисты выйдут на старт гонок преследования. Прямую трансляцию мужского пасьюта смотрите с 9:05 мск, женского — с 11:35 на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.