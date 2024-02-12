Сергеева выиграла соревнования по монобобу на Спартакиаде

СОЧИ, 12 февраля. /ТАСС/. Надежда Сергеева стала победительницей соревнований по бобслею в дисциплине "монобоб" на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Турнир проходит в Сочи.

Спортсменка показала результат 3 минуты 58,61 секунды. Второй стала Анастасия Макарова (3.58,73), третьей - Любовь Черных (4.00,29).

Сергеевой 36 лет, в ее активе золото, серебро и бронза чемпионатов Европы.