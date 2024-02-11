Ишмуратова связала снятие санкций с российского спорта с достижением целей СВО

Ишмуратова связывает снятие санкций с российского спорта с достижением целей СВО
Достижение целей специальной военной операции (СВО) на Украине прекратит антироссийскую риторику международных спортивных организаций и заставит их снять ограничения, наложенные на выступление спортсменов страны. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира Светлана Ишмуратова.
"После нашей победы в Великой Отечественной войне ни у кого не было никаких вопросов, мы - страна-победитель, - сказала Ишмуратова. - Ни у кого к нам не возникнет вопросов и как только СВО закончится нашей победой".
"Против нас объединилась вся Европа, США с другого континента хотят нас развалить. Но не получится. Как только мы закончим СВО своей победой, IBU и МОК заткнутся, все точки над i будут расставлены", - сказала Ишмуратова.
8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями.
Международный союз биатлонистов (IBU) наравне с другими федерациями по олимпийским зимним видам спорта сохраняет отстранение российских спортсменов.