Олимпийский чемпион высказался о пользе внутренних соревнований

Можно сказать, что возвращается история Советского Союза, когда команда ездила по всей стране, приезжал автобус с командой на старт и все болельщики могли сфотографироваться, посмотреть вживую на спортсменов, а может, если повезёт, даже потрогать. Когда я бегал, такого не было, потому что вся сборная команда находилась за границей на международных стартах», — сказал Крюков «Матч ТВ».