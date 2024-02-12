Вяльбе: Большунову и в мире не было бы равных

«Из-за победной серии Большунов начнёт бояться проиграть? Я не думаю. Он вообще ничего не боится. Саша не раз проигрывал и выигрывал. В России ему равных нет? Я думаю, ему бы и в мире не было равных», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».