Александр Терентьев закончил выступление на Спартакиаде

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, двукратный победитель зимней Универсиады 2019 года, российский лыжник Александр Терентьев , представляющий Архангельскую область, завершил выступление на Спартакиаде сильнейших — 2024. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, на соревнованиях в Тюмени, проходящих в рамках Спартакиады, Терентьев остановился на стадии 1/4 финала в спринте 9 февраля, показав в квалификации 30-е время. В скиатлоне на 20 км 10 февраля спортсмен участия не принимал.