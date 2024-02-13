Степанова отыграла 52 секунды на последнем этапе эстафеты Спартакиады

Во вторник, 13 февраля в Тюмени в рамках соревнований Спартакиады сильнейших — 2024 состоялась лыжная эстафета 4x7.5 км у женщин. Победу в гонке одержала сборная Архангельской области, в составе которой дистанцию преодолевали Алина Пеклецова , Мария Истомина , Светлана Заборская и Вероника Степанова .

Для сборной Архангельской области это уже пятая золотая медаль, завоёванная на соревнованиях Спартакиады в лыжных гонках. Победа в эстафете добавилась к золоту Степановой в скиатлоне и трём медалям высшего достоинства, заработанным Александром Большуновым.