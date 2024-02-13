Лыжник Большунов впервые в текущем сезоне не выиграл гонку

Восьмикратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов впервые в текущем сезоне не смог выиграть гонку. Сборная Архангельской области, в составе которой занимается спортсмен, стала седьмой в мужской эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024.

В составе команды произошло вынужденное изменение — вместо болеющего Александра Терентьева на лыжню вышел Дмитрий Горошников, также не до конца оправившийся от болезни. Именно он бежал на третьем этапе и передавал эстафету Большунову, когда их команда занимала десятое место. Трехкратный олимпийский чемпион сумел отыграть три позиции. Савелий Коростелев, бежавший на втором этапе, рассказал о том, что у этой неудачи оказалось много причин.