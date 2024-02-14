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Фристайлист Петров неудачно упал в финале лыжного слоуп‑стайла на Спартакиаде, спортсмену оказывается помощь

Фристайлист Павел Петров неудачно упал во время исполнения первой попытки в финале лыжного слоуп стайла на Спартакиаде сильнейших в Миассе (Челябинская область).

Фристайлист Петров неудачно упал в финале лыжного слоуп‑стайла на Спартакиаде
© РИА Новости

После падения спортсмен не смог подняться самостоятельно. На трассе появились врачи с носилками. Соревнования были приостановлены более чем на 10 минут, но позднее возобновились.

Соревнования фристайлистов в рамках Спартакиады завершатся 17 февраля.

Биатлон/Лыжи
Павел Петров