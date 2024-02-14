Йоханнес Бе выиграл 80-ю гонку в топе

Йоханнес Бё выиграл 80-ю гонку в топе. До великого достижения Фуркада осталось 3 победы
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал 80-ю личную победу в карьере на топ-уровне (имеется в виду Кубок мира, чемпионат мира и Олимпийские игры).
Девятый десяток побед Йоханнес открыл на чемпионате мира – 2024 в Нове-Место. Младший из братьев Бё выиграл индивидуальную гонку.
Отметим, что в данный момент Йоханнес Бё – третий биатлонист по количеству побед в истории этого вида спорта. Его опережают лишь француз Мартен Фуркад (83) и соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален (95).
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