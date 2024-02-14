Йоханнес Бе стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2024

В Нове-Место (Чехия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира – 2024 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё. Он допустил лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал его старший брат Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул немец Бенедикт Долль.