Российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату

Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасия Кулешова пожаловалась на маленькую зарплату в сборной Нижегородской области, которую она представляет на всероссийских соревнованиях. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По словам спортсменки, ей предлагали выступать за другой регион, но она отказалась.

«Я не могу оттуда уйти, потому что это мой родной регион, там мои родители, тренеры. Не могу чисто по каким-то моральным принципам поменять команду», — заявила Кулешова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о том, как международное отстранение повлияло на его доходы. Спортсмен отметил, что он не заметил большой разницы.