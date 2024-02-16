Биатлонист Матвей Елисеев завершил профессиональную карьеру

Напомним, Матвей Елисеев является бронзовым призёром чемпионатов мира 2019 и 2021 года в эстафете и призёром этапов Кубка мира по биатлону. Также на счету российского спортсмена золото чемпионата Европы 2016 года в смешанной эстафете и победа в спринте на европейском чемпионате 2020 года.