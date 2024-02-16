Тандреволд пропустила пресс-конференцию сборной Норвегии на ЧМ-2024

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд пропустила пресс-конференцию, которая состоялась сегодня, 16 февраля, сообщает TV2.

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Появление спортсменки на пресс-конференции было запланировано, однако за час до мероприятия стало известно, что Тандреволд не примет участия в общении с прессой.

«Решение было принято на основе оценки состояния спортсменки», — сообщил менеджер сборной Норвегии Халвор Леа.

Напомним, Тандреволд, которая лидирует в общем зачёте Кубка мира среди женщин, была разочарована результатом одиночной смешанной эстафеты, которая состоялась накануне. Спортсменка бежала эту гонку с норвежцем Йоханнесом Бё. Дуэт занял третье место. Провальная стрельба Тандреволд лишила Норвегию шанса на борьбу за золото в этой гонке.