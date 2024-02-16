Губерниев считает, что «выкрутасы» Елисеева стоили ему карьеры

«Елисеев – призер чемпионата мира, но потенциал у него был значительно выше. Матвей все сделал сам, чтобы досрочно закончить карьеру. Я отношусь к нему с уважением, но все эти его выкрутасы… С тренерами спорил, высоту менял, в конечном счете последние его результаты никуда не годятся.



Можно вспомнить считанное количество гонок, в которых он выглядел нормально. Вечно были проблемы с последним кругом, то недотренировался, то перетренировался. Желаю ему всяческих удач! Пусть будет счастлив в семейной жизни, воспитывает ребенка, еще детишек нарожает и найдет себя в этой жизни», – сказал комментатор Губерниев.