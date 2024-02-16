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Дмитрий Губерниев: «Елисеев все сделал сам, чтобы досрочно закончить карьеру. Отношусь к нему с уважением, но все его выкрутасы…»

Дмитрий Губерниев считает, что «выкрутасы» Матвея Елисеева стоили ему карьеры.

Губерниев считает, что «выкрутасы» Елисеева стоили ему карьеры
© Sports.ru

Елисееву 30 лет, он двукратный призер чемпионатов мира в эстафете и двукратный чемпион Европы. Он завершит карьеру по окончании Спартакиады.

«Елисеев – призер чемпионата мира, но потенциал у него был значительно выше. Матвей все сделал сам, чтобы досрочно закончить карьеру. Я отношусь к нему с уважением, но все эти его выкрутасы… С тренерами спорил, высоту менял, в конечном счете последние его результаты никуда не годятся.

Можно вспомнить считанное количество гонок, в которых он выглядел нормально. Вечно были проблемы с последним кругом, то недотренировался, то перетренировался. Желаю ему всяческих удач! Пусть будет счастлив в семейной жизни, воспитывает ребенка, еще детишек нарожает и найдет себя в этой жизни», – сказал комментатор Губерниев.

Биатлон/Лыжи
Матвей Елисеев
Дмитрий Губерниев