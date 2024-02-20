Японец Касаи в 571-й раз выступил на КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в прыжках с трамплина японец Нориаки Касаи выступил на домашнем этапе Кубка мира.

51 летний спортсмен стал одним из участников этапа в японском Саппоро. После первой попытки Касаи показал 28 й результат и сумел пробиться в финальную часть соревнований, но улучшиться не смог и занял итоговое 30 е место. Победителем соревнований в Саппоро стал австриец Штефан Крафт.

Нориаки Касаи в 571-й раз выступил на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В 2020 году Касаи получил сертификат за мировой рекорд Гиннесса как спортсмен с наибольшим количеством стартов на Кубке мира по прыжкам с трамплина.