Российские биатлонисты отдали медали Спартакиады белорусам

Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Белоруссии бронзовые медали Всероссийской Спартакиады. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

18 февраля белорусы Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский финишировали третьими в эстафетной гонке. Однако из-за правил турнира им не вручили награды.

Бронзовые медали достались ставшей четвертой команде Башкортостана, за которую выступили Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов. После награждения россияне передали свои медали соперникам из Белоруссии.

Победу в эстафете одержала команда из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сборная Свердловской области стала второй.