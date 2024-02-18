Йоханнес Бе повторил рекорд Бьорндалена по числу побед

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё повторил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по числу побед на чемпионатах мира, выиграв масс-старт на чемпионате мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает ТАСС.

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Сообщается, что норвежский спортсмен Бё преодолел дистанцию 15 километров за 34 минуты 50,2 секунды.

Второе место занял спортсмен из Латвии Андрей Расторгуев. Он отстал от норвежца на 15,1 секунды. Третьим пришел француз Кентен Фийон-Майе.

Таким образом, Бё стал двадцатикратным чемпионом мира, повторив достижение Бьорндалена. На счету Бё также 13 серебряных и 5 бронзовых медалей.