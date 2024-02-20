В Норвегии усомнились в честных победах Большунова на гонках в России

Победы трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на внутрироссийских соревнованиях могли быть заранее согласованы, предположил норвежский спортивный комментатор Соленг Скинстад. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, в текущем сезоне Большунов одержал 21 победу подряд в индивидуальных гонках.

Эксперт заметил, что российские лыжники после отстранения от международных соревнований могли утратить спортивную форму. Он добавил, что «уровень конкуренции здесь просто ниже, чем на Кубке мира».

Скинстад признался, что не может серьезно относиться к турнирам, которые проходят в России.

«Насколько я знаю, вполне возможно, было заранее согласовано, что Большунов победит», — подчеркнул комментатор.