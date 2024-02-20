Лыжница Степанова заработала два миллиона рублей за пять дней Спартакиады

«Олег Васильевич, пять медалей Спартакиады это здорово, но меня больше интересует, сколько детей я вдохновила своими результатами встать на лыжи. И вы, видимо, постеснялись сказать, что я за пять дней под два миллиона призовыми заработала. А я стесняться не буду. Не столько, конечно, сколько у Mr.Beast в роликах заработать можно (старшее поколение, расслабьтесь — это не ваш формат). А медали уже в шкафу, забыты», — написала Степанова.