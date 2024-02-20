Лыжница Степанова заработала за пять дней 5 млн рублей

Лыжница Степанова заявила, что заработала за пять дней 5 млн рублей
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что ее главной мотивацией в спортивной карьере являются деньги. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на социальные сети спортсменки.
Таким образом Степанова прокомментировала слова министра спорта России Олега Матыцина, который ранее заявил, что участников Спартакиады мотивируют не деньги. По словам спортсменки, ей больше интересно вдохновлять других и зарабатывать, пока медали «лежат в шкафу».
«Олег Васильевич, пять медалей Спартакиады это здорово, но меня больше интересует, сколько детей я вдохновила своими результатами встать на лыжи. И вы, видимо, постеснялись сказать, что я за пять дней под два миллиона призовыми заработала. А я стесняться не буду. Не столько, конечно, сколько у Mr.Beast в роликах заработать можно (старшее поколение, расслабьтесь — это не ваш формат). А медали уже в шкафу, забыты», — написала она.
Ранее российская лыжница Анастасия Кулешова заявила, что считает некоторые жесты Степановой по отношению к соперницам неуважительными.