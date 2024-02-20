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Лыжница Степанова заявила, что заработала за пять дней 5 млн рублей

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что ее главной мотивацией в спортивной карьере являются деньги. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на социальные сети спортсменки.

Лыжница Степанова заработала за пять дней 5 млн рублей
© Соцсети

Таким образом Степанова прокомментировала слова министра спорта России Олега Матыцина, который ранее заявил, что участников Спартакиады мотивируют не деньги. По словам спортсменки, ей больше интересно вдохновлять других и зарабатывать, пока медали «лежат в шкафу».

«Олег Васильевич, пять медалей Спартакиады это здорово, но меня больше интересует, сколько детей я вдохновила своими результатами встать на лыжи. И вы, видимо, постеснялись сказать, что я за пять дней под два миллиона призовыми заработала. А я стесняться не буду. Не столько, конечно, сколько у Mr.Beast в роликах заработать можно (старшее поколение, расслабьтесь — это не ваш формат). А медали уже в шкафу, забыты», — написала она.

Ранее российская лыжница Анастасия Кулешова заявила, что считает некоторые жесты Степановой по отношению к соперницам неуважительными.

Биатлон/Лыжи
Вероника Степанова
Анастасия Кулешова
Олег Матыцин
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