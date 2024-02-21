Майгуров рассказал, в чем отечественные биатлонисты проигрывают мировым лидерам

«Что касается зрительского интереса, то тут равнозначно, можно сказать. Было бы больше мест, пришло бы еще больше людей. Были аншлаги, несмотря на то, что билеты продавались, а не приглашались все желающие и нежелающие», — подчеркнул Майгуров.