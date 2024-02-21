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Майгуров рассказал, в чем отечественные биатлонисты проигрывают мировым лидерам

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвел итоги биатлонных соревнований на Всероссийской Спартакиаде-2024, проходивших с 10 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область).

Майгуров рассказал, в чем отечественные биатлонисты проигрывают мировым лидерам
© Чемпионат.com

«Естественно, в нашем виде спорта скорости на лыжне сравнивать невозможно — разное скольжение, разные погодные условия. Стрельба была разная, наверное, мы немножко отстаем по скорости стрельбы от мировых лидеров. В целом тренировочные процессы и соревнования направлены на то, чтобы совершенствовать свою спортивную форму и быть готовыми в любой момент вернуться в международный календарь», — приводит слова Майгурова РИА «Новости».

Также функционер отметил высокую посещаемость биатлонного турнира в Златоусте.

«Что касается зрительского интереса, то тут равнозначно, можно сказать. Было бы больше мест, пришло бы еще больше людей. Были аншлаги, несмотря на то, что билеты продавались, а не приглашались все желающие и нежелающие», — подчеркнул Майгуров.

Биатлон/Лыжи
Виктор Майгуров
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