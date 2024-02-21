Майгуров объяснил, почему белорусов не награждали медалями на Спартакиаде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в разговоре с «Матч ТВ» объяснил, почему белорусским спортсменам не вручались медали за призовые места на Спартакиаде сильнейших.

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Биатлонный турнир на Спартакиаде проходил с 10 по 18 февраля в лыжно биатлонном комплексе в Златоусте. Белорусские спортсмены выступали на соревнованиях вне зачета. Сборная Белоруссии заняла третье место в эстафете, но медалями наградили команду Башкортостана, которая финишировала четвертой. После церемонии награждения россияне отдали свои награды соперникам.

— Странная ситуация с наградами для белорусских спортсменов — их не было предусмотрено. Наши ребята отдавали им свои медали. Почему так вышло? Можно ли было изготовить комплекты медалей по ходу турнира?