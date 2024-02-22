Экс‑биатлонист сборной России рассказал, что 10 лет не пересматривал эстафету на ОИ в Сочи

Бывший биатлонист сборной России Дмитрий Малышко рассказал «Матч ТВ», что пересмотрел видео с выступления на Олимпиаде в Сочи только совсем недавно.

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22 февраля 2014 года сборная России в составе Малышко, Алексея Волкова, Евгения Устюгова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете на домашней Олимпиаде. Их результат может быть аннулирован, если Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляцию по делу Устюгова о применении запрещенного вещества.

— После Игр было много разных встреч. Какая была самой запоминающейся?

— На следующий день прямо там Владимир Владимирович Путин вручал нам ордена. За два дня после эстафеты было столько разных событий и мероприятий, все было в диком потоке, поэтому мало что запомнилось.

— На «Лауру» часто заезжали за эти десять лет?

— Не часто, был пару раз на сборах в 2019 году. Поднимался на стадион лыжников — его вообще не узнать. Если у биатлонистов есть стрельбище, то у лыжников стадион просто зарос. Не знаю, почему там не проводят соревнования. Возможно, регионам дорого.

— Какие эмоции от присутствия на «Лауре»?

— Нет особых эмоций, потому что прошло десять лет. Я впервые саму Олимпиаду пересмотрел совсем недавно.

— Впервые?!