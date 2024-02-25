Лыжник Владислав Осипов стал абсолютным чемпионом на первенстве России среди юниоров
Лыжник Владислав Осипов стал четырёхкратным победителем первенства России среди юниоров в Кирово-Чепецке (Кировская область).
В заключительный день соревнований 19-летний спортсмен из Татарстана стал победителем масс-старта на 20 км классикой. Второй место занял Даниил Муралеев, а бронза у Платона Исламшина (оба — Свердловская область).
До этого, Осипову удалось выиграть в спринте классикой, гонке на 10 км свободным стилем и мужской эстафете.
На аналогичной дистанции состязались и юниорки. Гонку выиграла Екатерина Никитина, следом расположилась Руслана Дьякова, а тройку призёров замкнула Карина Гончарова.
Первенство России по лыжным гонкам среди спортсменов 19-20 лет проходило в Кирово-Чепецке с 21 по 25 февраля.
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