Норвежская горнолыжница Мовинкель завершила карьеру

«Я чувствую себя очень удовлетворённой и насытившейся. Я всегда говорила, что хочу дать сделать для себя только лучше, поэтому сейчас настало время уйти.



Теперь я хочу попробовать другие вещи. Я жажду другой жизни. Я чувствую, что получила от этой жизни все, что могла", — приводит слова Мовинкель NRK.