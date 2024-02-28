Биатлонистка Тандреволд высказалась о провале на ЧМ

«Во время чемпионата мира устаёшь и физически, и морально, особенно когда дела идут не так, как ты хочешь. Но потом ты отправляешься домой и понимаешь, что всё возвращается на круги своя. Это хорошее чувство. Думаю, любой, кто занимался биатлоном, знает, что значит период, когда дела идут не так. Было очень приятно видеть, что многие мои коллеги нашли время, чтобы написать мне или похлопать по плечу и сказать: „Мы все там были, в следующий раз у тебя всё получится“. Думаю, это то, что коснулось каждого в тот или иной период карьеры», — приводит слова Тандреволд Nettavisen.