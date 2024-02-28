Шведская биатлонистка Линн Перссон досрочно завершила сезон

«Мне сделали операцию на плече, и всё прошло хорошо. Я с нетерпением жду возможности много тренироваться и участвовать в соревнованиях в будущем, но, чтобы попасть туда, мне теперь предстоит реабилитация, реабилитация и ещё раз реабилитация. Сначала я просто хочу иметь возможность надеть футболку самостоятельно», — приводит слова Перссон Fondo Italia.