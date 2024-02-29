Определился победитель Кубка России в зачете индивидуальных гонок среди мужчин

Сегодня, 29 февраля, состоялась последняя индивидуальная гонка в мужском зачёте Кубка России, в которой Мухамедзянов занял второе место. До этого он показал 15-й результат в индивидуалке на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске. По сумме двух гонок Мухамедзянов набрал 80 очков и всего на два балла опередил занявшего второе место Дмитрия Иванова. Тройку сильнейших замкнул Эдуард Латыпов, набравший 68 очков.