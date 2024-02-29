Дербушева пропускает индивидуальную гонку на этапе КР в Уфе из‑за проблем со здоровьем

— Есть проблемы у Тамары Дербушевой, она не стартует, решили не дергать. Она заболела на Спартакиаде, но на тренировки выходит. Думаю, в спринте мы ее увидим.



Остальная команда в порядке, все будут стартовать. Думаю, в Тюмени Миронова на чемпионате России будет в порядке, продолжит подготовку и к следующему году будет в своей лучшей форме. Знаю ли, что с ней делать? Ну, 15 лет знал (смеется), — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».