Дербушева пропускает индивидуальную гонку на этапе КР в Уфе из‑за проблем со здоровьем
Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил в эфире «Матч ТВ», что Тамара Дербушева пропускает индивидуальную гонку на пятом этапе Альфа Банк Кубка России в Уфе из за болезни.
Прямую трансляцию гонки смотрите в эти минуты на каналах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».
— Есть проблемы у Тамары Дербушевой, она не стартует, решили не дергать. Она заболела на Спартакиаде, но на тренировки выходит. Думаю, в спринте мы ее увидим.
Остальная команда в порядке, все будут стартовать. Думаю, в Тюмени Миронова на чемпионате России будет в порядке, продолжит подготовку и к следующему году будет в своей лучшей форме. Знаю ли, что с ней делать? Ну, 15 лет знал (смеется), — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Этап в Уфе проходит с 29 по 3 марта. Также за ходом гонок на этапе Альфа Банк Кубка России по биатлону можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.