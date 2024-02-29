Биатлонистка Егорова выиграла индивидуальную гонку на финале Кубка России

Сегодня, 29 февраля, в Уфе в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 состоялась укороченная женская индивидуальная гонка на 12,5 км. Победительницей соревнований стала биатлонистка Анастасия Егорова, представляющая команду Мурманской области.